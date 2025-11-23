Galatasaray, Nilüfer Belediyespor karşısında zorlanmadı

- Galatasaray, Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Karşılaşma, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynandı ve toplamda 74 dakika sürdü.
- Ev sahibi Galatasaray, setleri 25-16, 25-23 ve 25-16'lık skorlarla kazandı.
Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.
74 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Mehmet Gül, Yasin Çalışkan
Galatasaray: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Carutasu)
Nilüfer Belediyespor: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Sude Gümüş, Öykü Saruhan, Ünzilenur Hacıoğlu)
Setler: 25-16, 25-23, 25-16
Süre: 74 dakika (25, 27, 22)