Galatasaray, Nilüfer Belediyespor karşısında zorlanmadı

Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray, Nilüfer Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 19:29
  • Galatasaray, Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Nilüfer Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Karşılaşma, Burhan Felek Spor Salonu'nda oynandı ve toplamda 74 dakika sürdü.
  • Ev sahibi Galatasaray, setleri 25-16, 25-23 ve 25-16'lık skorlarla kazandı.

Sultanlar Ligi'nin 7. haftasında Galatasaray ile Nilüfer Belediyespor karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Galatasaray oldu.

74 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Mehmet Gül, Yasin Çalışkan

Galatasaray: Bongaerts, İlkin Aydın, Yasemin Güveli, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Naz Aydemir Akyol, Carutasu)

Nilüfer Belediyespor: Shemanova, Ecenur Aksoy, Ndiaye, Edwards, Yasemin Şahin, Buse Pehlivan (Merve İzbilir, Cajic, Burcu Yönder, Sude Gümüş, Öykü Saruhan, Ünzilenur Hacıoğlu)

Setler: 25-16, 25-23, 25-16

Süre: 74 dakika (25, 27, 22)

