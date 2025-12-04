Galatasaray, Porto karşısında zorlanmadı

- Galatasaray, Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Porto'yu 3-0 yenerek 8'li final turuna yükseldi.
- İlk maçı da 3-1 kazanan Galatasaray, VK Dukla Liberec veya Darta Bevo Roeselare ile karşılaşacak.
- Maç, Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynandı ve Galatasaray tüm setleri 25-17'lik skorlarla kazandı.
Voleybolda Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu rövanş maçında Galatasaray ile Portekiz Porto ekibi karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla temsilcimiz Galatasaray oldu.
İlk maçı da 3-1 kazanan sarı-kırmızılılar, VK Dukla Liberec (Çekya)-Darta Bevo Roeselare (Belçika) eşleşmesinin kazananıyla 8'li final turunda karşı karşıya gelecek.
71 DAKİKA OYNANDI
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Mauro Carlo Goitre (İtalya), Marko Oravainen (Finlandiya)
Galatasaray: Naz Aydemir Akyol, İlkin Aydın, Timmerman, Grobelna, Sylla, Ayçin Akyol (Eylül Akarçeşme Yatgın, Aslı Tecimer, İrem Nur Özsoy, Bongaerts, Carutasu)
Porto: Veltman, Bozic, Murek, Djurovic, Joseph, Pinto (Basto, Grbavica, Durao, Resende, Monteiro)
Setler: 25-17, 25-17, 25-17
Süre: 71 dakika (24, 23, 24)