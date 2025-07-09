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Galatasaray, Roamy Alonso'yu transfer etti

Efeler Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, 27 yaşındaki oyuncu Roamy Alonso'yu renklerine bağladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Galatasaray, Roamy Alonso'yu transfer etti

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, Kübalı orta oyuncu Roamy Alonso'yu kadrosuna kattı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında Alonso ile 1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

KARİYERİ

Profesyonel voleybol kariyerine 2015 yılında Cocodrilos de Matanzas takımında başlayan Alanso, sırasıyla Consar Ravenna, Chaumont Volley-Ball 52, Gas Sales Bluenergy Piacenza ve Gioiella Prisma Taranto ekiplerinde forma giydi.

Roamy Alonso, kulüp kariyerinde 1 Fransa Kupası ve 1 İtalya Kupası şampiyonluğu yaşadı.

"BAŞARILARLA DOLU BİR YIL GEÇİRMESİNİ DİLERİZ"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Roamy Alonso'ya 'Galatasaray'a hoş geldin' der, başarılarla dolu bir yıl geçirmesini dileriz.

Eshspor Haberleri