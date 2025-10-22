Gaziantep Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yendi

- Gaziantep Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Erkekler Kupa Voley 3. Grup maçında 3-1 yendi.
- TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan maçta Gaziantep ekibi başarılı oldu.
- Sonuç, İstanbul Gençlikspor'un çeyrek finali garantilediği gruptaki diğer takımların gruptan çıkma şansını etkilemedi.
Erkekler Kupa Voley 3. Grup maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.
İstanbul Gençlikspor'un çeyrek finali garantilediği 3. Grup'tan çıkma şansı kalmayan takımlar arasındaki mücadeleyi, Gaziantep ekibi kazandı.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Gaziantep Gençlikspor oldu.
108 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ali Sarıkuzu, Sadık Canyurt
Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Corre, Uriarte, Mert Cuci, Lawrence, Oğuzhan Doğruluk (Ümit Demir, Yunus Emre Erşahin, Kadir Bircan, Enis Ali Ay, Dirlic, Emir Kaan Öztürk, Gökhan Gökgöz)
Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hetman, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler (Deniz İvgen, Ulaş Onur Topbaşlı, Uğur Okay)
Setler: 23-25, 22-25, 25-21, 18-25
Süre: 108 dakika