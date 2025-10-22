Abone ol: Google News

Gaziantep Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yendi

Erkekler Kupa Voley 3. Grup maçında Gaziantep Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 22.10.2025 18:31
Gaziantep Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u yendi
  • Gaziantep Gençlikspor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u Erkekler Kupa Voley 3. Grup maçında 3-1 yendi.
  • TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan maçta Gaziantep ekibi başarılı oldu.
  • Sonuç, İstanbul Gençlikspor'un çeyrek finali garantilediği gruptaki diğer takımların gruptan çıkma şansını etkilemedi.

Erkekler Kupa Voley 3. Grup maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor ile Gaziantep Gençlikspor karşı karşıya geldi.

İstanbul Gençlikspor'un çeyrek finali garantilediği 3. Grup'tan çıkma şansı kalmayan takımlar arasındaki mücadeleyi, Gaziantep ekibi kazandı.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-1'lik skorla Gaziantep Gençlikspor oldu.

108 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ali Sarıkuzu, Sadık Canyurt

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Hasan Sıkar, Corre, Uriarte, Mert Cuci, Lawrence, Oğuzhan Doğruluk (Ümit Demir, Yunus Emre Erşahin, Kadir Bircan, Enis Ali Ay, Dirlic, Emir Kaan Öztürk, Gökhan Gökgöz)

Gaziantep Gençlikspor: Lescov, Hetman, Muhammet Ertuğrul, Bohme, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler (Deniz İvgen, Ulaş Onur Topbaşlı, Uğur Okay)

Setler: 23-25, 22-25, 25-21, 18-25

Süre: 108 dakika

Eshspor Haberleri