Gebze Belediyespor, Altekma karşısında kazandı

- Gebze Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında Altekma'yı 3-2 yendi.
- Karşılaşma Gebze Spor Salonu'nda gerçekleşti ve 163 dakika sürdü.
- Maçın hakemleri Tuncay Kandemir ve Mehmet Topal idi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında Gebze Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi.
Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Gebze Belediyespor oldu.
163 DAKİKA OYNANDI
Salon: Gebze
Hakemler: Tuncay Kandemir, Mehmet Topal
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Kadir Gürkan Uz)
Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)
Setler: 22-25, 23-25, 27-25, 25-21, 15-13
Süre: 163 dakika (27, 39, 39, 35, 23)