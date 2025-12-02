Abone ol: Google News

Gebze Belediyespor, Altekma karşısında kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında Gebze Belediyespor, sahasında Altekma'yı 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 17:29
Gebze Belediyespor, Altekma karşısında kazandı
  • Gebze Belediyespor, Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında Altekma'yı 3-2 yendi.
  • Karşılaşma Gebze Spor Salonu'nda gerçekleşti ve 163 dakika sürdü.
  • Maçın hakemleri Tuncay Kandemir ve Mehmet Topal idi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında Gebze Belediyespor ile Altekma karşı karşıya geldi.

Gebze Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Gebze Belediyespor oldu.

163 DAKİKA OYNANDI

Salon: Gebze

Hakemler: Tuncay Kandemir, Mehmet Topal

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Kadir Gürkan Uz)

Altekma: Bertuğ Öndeş, Buculjevic, Ewert, Gülhan Emir Pınar, Candido, Cafer Kirkit (Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Eray Kursav, Niyazi Ulaş Dokumacı)

Setler: 22-25, 23-25, 27-25, 25-21, 15-13

Süre: 163 dakika (27, 39, 39, 35, 23)

Eshspor Haberleri