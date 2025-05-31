Gebze Belediyespor, Eemi Tervaportti’yi renklerine bağladı

İHA

Bu sezon ilk kez Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Gebze Belediyespor, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Kulüp, Finlandiyalı tecrübeli pasör Eemi Tervaportti’yi kadrosuna kattığını açıkladı.

GALATASARAY'DA OYNAMIŞTI

1989 doğumlu ve 1.93 boyundaki Tervaportti, 2015-2016 sezonunda Galatasaray forması giymiş, ayrıca Finlandiya Milli Takımı’nda da görev almış deneyimli bir isim.

Kariyerinde birçok üst düzey kulüpte oynayan başarılı pasör, tecrübesiyle takıma önemli katkı sağlaması bekleniyor.

KADRO GÜÇLENDİ

Transfer dönemini etkili geçiren Gebze Belediyespor, bu hamleyle kadrosunu önemli ölçüde güçlendirdi.

İlk sezonunda Efeler Ligi’nde iddialı bir performans sergilemeyi hedefleyen Kocaeli temsilcisi, güçlü kadrosuyla dikkat çekiyor.