Gebze Belediyespor, Miguel Gutierrez Surez'i transfer etti

İHA

Erkekler 1. Ligi’nde şampiyon olarak Efeler Ligi’nde oynamaya hak kazanan Gebze Belediyespor, transfer çalışmalarına başladı.

Bu sezon Efeler Ligi’nde mücadele edecek olan Gebze Belediyespor, son iki sezondur İzmir temsilcisi Altekma forması giyen Kübalı pasör çaprazı Miguel Gutierrez Surez’i kadrosuna kattı.

YENİ TAKIMI GEBZE BELEDİYESPOR

Miguel Gutierrez Surez, tüm oyuncular içinde 558 atak yüzde 87’lik bir oran yakalayarak en skorer oyuncu oldu.

Gutierrez, 30 blok yaptı 55 servis sayısı var. Ligde en iyi atak yapan ve en çok sayı alan (643 sayı) Surez, Türkiye’ye İtalya’nın Tinet Prata di Pordenone takımından transfer olmuştu.

Miguel Gutierrez Surez, 2025-2026 sezonunda Gebze Belediyespor'da forma giyecek.

MIGUEL GUTIERREZ SUREZ KİMDİR?

1997 yılında doğan Kübalı pasör çaprazı, 2 metre boyunda 96 kilo.

Smaç yüksekliği 363 santimetre olan Gutierrez’in, blok yüksekliği 355 santimetredir.

Oyuncu, voleybol yolculuğuna ülkesinin Tigres de Villa Clara takımında başlamış, daha sonra kariyerine İtalya’nın Bunge Ravenna, Arjantin’in Gigantes del Sur, Suudi Arabistan’ın Al Khowildiah takımlarında devam etmiştir.

İtalya’nın Tinet Prata di Pordenone takımından Altekma’ya transfer olan başarılı oyuncu, son 2 sezon İzmir ekibinde yer almıştır.