Gizem Örge: Buradan namağlup ayrılmak istiyoruz

A Milli Kadın Voleybol Takımı, İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Voleybol Milletler Ligi 2. haftasının 2. maçında Kanada’yı 3-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından milli voleybolcu Gizem Örge, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"BİREYSEL OLARAK 2 AY SONRA İLK MAÇIMDI"

Yaklaşık 2 ay sonra sahaya çıktığını belirten Örge, şu şekilde konuştu:

Bireysel olarak 2 ay sonra ilk maçımdı. İstanbul’da seyircimizin önünde tekrar sahaya dönmek muhteşemdi. Heyecanlanmadım desem yalan olur. İstediğin kadar tecrübeli ol, böyle güzel bir atmosferde evinde oynamak ittiren bir güç oluyor. 6’da 6 ile yolumuza devam ediyoruz. İnşallah final etabını namağlup bitirip, adımızı finale yazdırmak istiyoruz.

"GENÇLER AŞIRI TATLILAR"

Takımdaki genç voleybolcularla aralarında muhteşem bir uyum olduğunu ifade eden Örge, şu şekilde konuştu:

Gençler aşırı tatlılar, saygılılar, yetenekliler. Hem enerji ve güç veriyor. Gelecek için umutlar veriyor. O yüzden tecrübeli isimlerle, genç ve yetenekli isimlerle harmanlanması voleybol ülkesi olarak ileri yıllarda da bizim işimize yarayacağını düşünüyorum. Onlar zaten çok heyecanlılar. Bizimle sistemde oynuyorlar. Onlar da yavaş yavaş öğreniyorlar. Onlara yardımcı olabileceğimiz her türlü yardımcı olmak istiyoruz. Onlar da çok çabuk adapte oluyorlar.

"ADIM ADIM İLERLEMEK İSTİYORUZ"

İstanbul’dan namağlup ayrılmak istediklerini söyleyen Gizem Örge, şu ifadeleri kullandı: