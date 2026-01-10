Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanmadı

- Göztepe, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
- Maç Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve toplam 99 dakika sürdü.
- Setler 26-24, 25-23 ve 25-18 olarak sonuçlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Göztepe ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Göztepe oldu.
99 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Caner Çildir, Gani Arslan
Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gokbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazli Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Sekerci, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara)
Setler: 26-24, 25-23, 25-18
Süre: 99 dakika