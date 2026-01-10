Abone ol: Google News

Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanmadı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Göztepe, sahasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 10.01.2026 17:40
Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanmadı
  • Göztepe, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.
  • Maç Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı ve toplam 99 dakika sürdü.
  • Setler 26-24, 25-23 ve 25-18 olarak sonuçlandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 15. haftasında Göztepe ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Göztepe oldu.

99 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Caner Çildir, Gani Arslan

Göztepe: Ezgi Bektaş, Hande Naz Sunar, Nur Sevil Gokbudak, Hollock, Haneline, Atkinson (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Nehir Kurtulan, Nazli Eda Kafkas, Rotar, Ceren Kapucu)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Fatma Sekerci, Beliz Başkır, Gizem Mısra Aşçı, Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic (Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Tikhomirova, Hilal Kocakara)

Setler: 26-24, 25-23, 25-18

Süre: 99 dakika

Eshspor Haberleri