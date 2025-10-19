Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

- Göztepe, Sultanlar Ligi 2. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.


Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Göztepe karşı karşıya geldi.
Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Göztepe oldu.
92 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Mimar Sinan
Hakemler: Yavuz Akdemir, Akif Kabak
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Rasinska, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Grajber, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, Kobzar, Selen Köse, Tikhomirova)
Göztepe: Atkinson, Nazlı Eda Kafkas, Emine Arıcı, Heneline, Marusic, Ceren Kapucu (Berra İnce, Bihter Dumanoğlu, Rotar, Nur Sevil Gökbudak, Sude Hacımustafaoğlu)
Setler: 21-25, 23-25, 19-25
Süre: 92 dakika (28, 36, 28)