Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi

Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 19.10.2025 16:57
Göztepe, Aydın Büyükşehir Belediyespor'a set vermedi
  • Göztepe, Sultanlar Ligi 2. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u deplasmanda 3-0 yendi.
  • Mimar Sinan Spor Salonu'ndaki maçın setleri 21-25, 23-25 ve 19-25 sonuçlandı.
  • Karşılaşma toplamda 92 dakika sürdü.

Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile Göztepe karşı karşıya geldi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım Göztepe oldu.

92 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Yavuz Akdemir, Akif Kabak

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Rasinska, Gizem Mısra Aşçı, Mijatovic, Seher Aksoy, Grajber, Fatma Şekerci (Çerağ Düzeltir, Kobzar, Selen Köse, Tikhomirova)

Göztepe: Atkinson, Nazlı Eda Kafkas, Emine Arıcı, Heneline, Marusic, Ceren Kapucu (Berra İnce, Bihter Dumanoğlu, Rotar, Nur Sevil Gökbudak, Sude Hacımustafaoğlu)

Setler: 21-25, 23-25, 19-25

Süre: 92 dakika (28, 36, 28)

