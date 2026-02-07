Fatih Karagümrük, büyük hasrete son verdi

- Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u 1-0 yenerek 9 Kasım'dan bu yana ilk galibiyetini aldı.
- Serginho'nun 5. dakikada attığı golle kazanan Karagümrük, ligde 12 puana ulaştı.
- Antalyaspor ise bu mağlubiyetle 20 puanda kaldı.
Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.
Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 5. dakikada Serginho kaydetti.
Fatih Karagümrük, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'deki özlemine de son verdi. İstanbul ekibi, ligde 9 Kasım'dan bu yana ilk kez kazandı.
9 KASIM'DAN BU YANA İLK KEZ KAZANDI
Antalyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ligdeki 3. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, 12 puana yükseldi.
Ligde 3 maç sonra kaybeden Antalyaspor, 20 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.
Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.