Fatih Karagümrük, büyük hasrete son verdi

Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti. İstanbul ekibi, ligde 9 Kasım'dan bu yana ilk kez galibiyet aldı.

Yayınlama Tarihi: 07.02.2026 16:36
  • Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 21. haftasında Antalyaspor'u 1-0 yenerek 9 Kasım'dan bu yana ilk galibiyetini aldı.
  • Serginho'nun 5. dakikada attığı golle kazanan Karagümrük, ligde 12 puana ulaştı.
  • Antalyaspor ise bu mağlubiyetle 20 puanda kaldı.

Süper Lig'in 21. haftasında Fatih Karagümrük, sahasında Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçı 1-0'lık skorla kazandı. İstanbul ekibine galibiyeti getiren golü 5. dakikada Serginho kaydetti.

Fatih Karagümrük, bu galibiyetle birlikte Süper Lig'deki özlemine de son verdi. İstanbul ekibi, ligde 9 Kasım'dan bu yana ilk kez kazandı.

9 KASIM'DAN BU YANA İLK KEZ KAZANDI

Antalyaspor galibiyetiyle birlikte bu sezon ligdeki 3. galibiyetini alan Fatih Karagümrük, 12 puana yükseldi.

Ligde 3 maç sonra kaybeden Antalyaspor, 20 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Fatih Karagümrük, Kasımpaşa deplasmanına gidecek.

Antalyaspor, sahasında Samsunspor'u ağırlayacak.

