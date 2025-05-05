Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı renklerine bağladı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin yeni ekiplerinden Göztepe, Bihter Dumanoğlu Yarkın'ı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, libero pozisyonunda oynayan 30 yaşındaki voleybolcuyla bir sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

"YENİ SEZONDA ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR BİHTER"

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

Son olarak Galatasaray Daikin'de oynayan Bihter, Yeşilyurt, Aydın BBSK, Çanakkale Belediyespor, Beşiktaş ve A Milli Takımımızda da forma giydi. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Bihter.