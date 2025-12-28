Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Ezgi Bektaş'ı kadrosuna kattı

- Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Ezgi Bektaş ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.
- Smaçör pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki oyuncu, daha önce birçok farklı takımda forma giydi.
- Göztepe, Bektaş'a yeni sezonda başarılar diledi.
Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Göztepe, Ezgi Bektaş'ı kadrosuna dahil etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, smaçör pozisyonunda oynayan 32 yaşındaki voleybolcuyla sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
"ŞANLI FORMAMIZLA BAŞARILAR EZGİ"
Açıklamada, "Son olarak ZAON Kifisias forması giyen Ezgi, kariyerinde İlbank, Fenerbahçe, PTT Spor, Aydın Büyükşehir Belediyespor, Kuzeyboru ve Çukurova Belediyespor formaları giymiştir. Yeni sezonda şanlı formamızla başarılar Ezgi." ifadeleri kullanıldı.