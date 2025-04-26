Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Lana Scuka'yı kadrosuna kattı

Gelecek sezon Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Göztepe, 29 yaşındaki Lana Scuka'yı kadrosuna kattı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Slovenyalı oyuncu ile 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.

BİRÇOK TAKIMDA OYNADI

Açıklamada, şöyle denildi:

Smaçör pozisyonunda oynayan Scuka, son olarak LKS Lodz forması giydi. Lana, daha önce Liu Jo Modena, Lardini Filottrano, Casalmaggiore, Vital Ljubljana, Geleximco Thai Binh, Yeşilyurt ve İlbank'da forma giydi.