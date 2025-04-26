Göztepe Kadın Voleybol Takımı, Lana Scuka'yı kadrosuna kattı

AA & Ensonhaber
Gelecek sezon Voleybol Sultanlar Ligi'nde mücadele edecek Göztepe, 29 yaşındaki Lana Scuka'yı kadrosuna kattı.
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Slovenyalı oyuncu ile 1 sezonluk sözleşme imzalandığı belirtildi.
BİRÇOK TAKIMDA OYNADI
Açıklamada, şöyle denildi:
Smaçör pozisyonunda oynayan Scuka, son olarak LKS Lodz forması giydi. Lana, daha önce Liu Jo Modena, Lardini Filottrano, Casalmaggiore, Vital Ljubljana, Geleximco Thai Binh, Yeşilyurt ve İlbank'da forma giydi.
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