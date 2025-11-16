Abone ol: Google News

Halkbank, Altekma karşısında kazandı

Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Halkbank, deplasmanda Altekma'yı 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 17:50
133 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Atatürk Voleybol Salonu Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Serhat Semiz

Altekma: Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Candido, Ewert, Bertuğ Öndeş, Buculjevic (Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)

Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Leal, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Hofer, Arda Bostan, Ertuğrul Gazi Metin)

Setler: 25-21, 22-25, 16-25, 25-21, 11-15

Süre: 133 dakika

