Halkbank, Altekma karşısında kazandı

- Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Altekma'yı 3-2 mağlup etti.
- Maç Atatürk Voleybol Salonu Spor Kompleksi'nde oynandı.
- Karşılaşma 133 dakika sürdü ve setler 25-21, 22-25, 16-25, 25-21, 11-15 sonuçlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Altekma ile Halkbank karşı karşıya geldi.
Atatürk Voleybol Salonu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla konuk takım Halkbank oldu.
133 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Atatürk Voleybol Salonu Spor Kompleksi
Hakemler: Yavuz Akdemir, Serhat Semiz
Altekma: Cafer Kirkit, Gülhan Emir Pınar, Candido, Ewert, Bertuğ Öndeş, Buculjevic (Hüseyin Şahin, Erhan Hamarat, Arda Kara, Mehmet Boğaçhan Zambak, Eray Kursav)
Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Leal, Yunus Emre Tayaz (Volkan Döne, Hofer, Arda Bostan, Ertuğrul Gazi Metin)
Setler: 25-21, 22-25, 16-25, 25-21, 11-15
Süre: 133 dakika