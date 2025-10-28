Abone ol: Google News

Halkbank, Galatasaray'ı rahat yendi

Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank, sahasında Galatasaray'ı 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 28.10.2025 19:33
  • Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray'ı 3-0 yendi.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
  • Halkbank setleri 25-23, 25-20 ve 27-25 kazandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank ile Galatasaray karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan zorlu maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Halkbank oldu.

98 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk

Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin (Volkan Döne, Arda Bostan, Hofer)

Galatasaray: Arslan Ekşi, Jaeschke, Ahmet Tümer, Patry, Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Gökçen Yüksel, Can Koç, Wright)

Setler: 25-23, 25-20, 27-25

Süre: 98 dakika (32, 26, 40)

