Halkbank, Galatasaray'ı rahat yendi

- Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray'ı 3-0 yendi.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
- Halkbank setleri 25-23, 25-20 ve 27-25 kazandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 2. haftasında Halkbank ile Galatasaray karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan zorlu maçta kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım Halkbank oldu.
98 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: İsmail Yıldırım, Meryem Tekol Pelenk
Halkbank: Ulaş Kıyak, Kaziyski, Ahmet Samet Baltacı, Sokolov, Hidalgo, Ertuğrul Gazi Metin (Volkan Döne, Arda Bostan, Hofer)
Galatasaray: Arslan Ekşi, Jaeschke, Ahmet Tümer, Patry, Maar, Doğukan Ulu (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Gökçen Yüksel, Can Koç, Wright)
Setler: 25-23, 25-20, 27-25
Süre: 98 dakika (32, 26, 40)