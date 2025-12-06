Abone ol: Google News

Halkbank, Gebze Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank, konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 06.12.2025 15:49
  • Halkbank, Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Gebze Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Bu galibiyetle Halkbank ligdeki 7. zaferini kazandı.
  • Gebze Belediyespor ise sezonun 6. mağlubiyetini yaşadı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 9. haftasında Halkbank ile Gebze Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı ev sahibi takım Halkbank, 3-0'lık skorla kazandı.

Halkbank, bu sonuçla ligdeki galibiyet sayısını 7'e çıkardı. Gebze Belediyespor ise 6. mağlubiyetini yaşadı.

81 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Burhan İlhan, Eser Türkoğlu

Halkbank: Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Sotola, Leal, Ahmet Samet Baltacı, Ulaş Kıyak (Volkan Döne, Umut Özdemir, Berk Dilmenler)

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Gutierrez, Bahov (Semih Çelik, Metin Durmuş, Mustafa Susam, Taner Kabakçı, Selim Kalaycı, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Batuhan Karaca)

Setler: 25-21, 25-21, 25-22

Süre: 81 dakika

