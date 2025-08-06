Halkbank Voleybol Takımı, 3 oyuncu ile sözleşme uzattı

Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank Voleybol Takımı'nda kadro yapılanması tüm hızıyla devam ediyor.
Mavi beyazlılar, orta oyuncular Emre Tayaz, Tuna Uzunkol ile smaçör Yiğit Hamza Aslan'ın sözleşmelerini uzattı.
"VERİMLİ BİR YIL TEMENNİ EDİYORUZ"
Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şöyle denildi:
Kulübümüz 2025-2026 sezonu kadro yapılanması kapsamında orta oyuncu Yunus Emre Tayaz ile altyapımızdan yetişen genç orta oyuncumuz Tuna Uzunkol yola devam etme kararı almıştır. Diğer taraftan altyapımızdan yetişen genç smaçörümüz Yiğit Hamza Aslan da 2025-2026 sezonunda Halkbank formasıyla sahada olacak. Oyuncularımıza yeni sezonda başarılar diliyor, sağlıklı ve verimli bir yıl temenni ediyoruz.