Halkbank Voleybol Takımı, 3 oyuncu ile sözleşme uzattı

Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank Voleybol Takımı'nda kadro yapılanması tüm hızıyla devam ediyor.

Mavi beyazlılar, orta oyuncular Emre Tayaz, Tuna Uzunkol ile smaçör Yiğit Hamza Aslan'ın sözleşmelerini uzattı.

"VERİMLİ BİR YIL TEMENNİ EDİYORUZ"

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, şöyle denildi: