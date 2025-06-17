Halkbank Voleybol Takımı'nda 2 isimle yollar ayrıldı

Efeler Ligi'nde mücadele eden Halkbank Voleybol Takımı'nda 2 veda gerçekleşti.

Mavi-beyazlılar, libero Deniz İvgen ve pasör Hüseyin Batuhan Duman ile yollarını ayırdığını duyurdu.

"KARİYERLERİNDE BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

2024-2025 sezonunun sona ermesiyle Deniz İvgen ve Hüseyin Batuhan Duman ile yollarımızı ayırıyoruz. Deniz ve Batuhan'a kulübümüze kattıkları için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz.