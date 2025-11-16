İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Alanya Belediyespor'a şans tanımadı

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.
- Maç, Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynandı.
- Karşılaşma 113 dakika sürdü.
Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Alanya Belediyespor ile İstanbul Büyükşehir Belediyespor, karşı karşıya geldi.
Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-1'lik skorla konuk takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.
113 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Alanya 100. Yıl Recep Hacıfazlıoğlu
Hakemler: Recep Karakoç, Sevilay Gezer Boyacı
Alanya Belediyespor: Seganov, Uğur Kılınç, Batuhan Avcı, Çağatay Durmaz, Saadat, Marshall (Zeka Çağatay Kır, Burak Çevik, İsmail Koçak, İrfan Çetinkaya, Abdullah Çam, Azizcan Ataoğlan, Berat Batın Mergen, Furkan Dur)
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Gunter, Bardanov, Selim Yıldız, Mustafa Cervatoğlu (Fatih Yörümez, Kerem Suel, Nascimento, Ali Fazlı, Özgür Benzer)
Setler: 19-25,12-25, 25-16, 14-25
Süre: 113 dakika (38, 23, 27, 25)