Efeler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor, konuk ettiği Halkbank'ı 3-1 yendi.

Yayınlama Tarihi: 25.11.2025 19:24
İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı mağlup etti
Efeler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya geldi.

İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.

122 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi

Hakemler: Seçkin Yener, Sadettin Kıral

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Gunter, Eyüp Demirbiler, Nascimento)

Halkbank: Samet Baltacı, Arda Bostan, Kaziyski, Ertuğrul Metin, Sokolov, Hidalgo (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ulaş Kıyak, Hofer, Sotola, Berk Dilmenler)

Setler: 25-22, 25-21, 20-25, 25-22

Süre: 122 Dakika (31, 29, 30, 32)

