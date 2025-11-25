İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Halkbank'ı mağlup etti

- İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Efeler Ligi'nin 6. haftasında Halkbank'ı 3-1 yendi.
- Maç, İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynandı ve 122 dakika sürdü.
- Ev sahibi ekip, 25-22, 25-21, 20-25 ve 25-22'lik setlerle galip geldi.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Efeler Ligi'nin 6. haftasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile Halkbank karşı karşıya geldi.
İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım İstanbul Büyükşehir Belediyespor oldu.
122 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: İBB Cebeci Spor Kompleksi
Hakemler: Seçkin Yener, Sadettin Kıral
İstanbul Büyükşehir Belediyespor: Halil İbrahim Yücel, Cemal Özgür, Ali Fazlı, Bardarov, Selim Yıldız, Özgür Benzer (Fatih Yörümez, Gunter, Eyüp Demirbiler, Nascimento)
Halkbank: Samet Baltacı, Arda Bostan, Kaziyski, Ertuğrul Metin, Sokolov, Hidalgo (Volkan Döne, Umut Özdemir, Ulaş Kıyak, Hofer, Sotola, Berk Dilmenler)
Setler: 25-22, 25-21, 20-25, 25-22
Süre: 122 Dakika (31, 29, 30, 32)