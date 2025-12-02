Abone ol: Google News

İstanbul Gençlik, Cizre Belediyespor'a set vermedi

Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında İstanbul Gençlik Erkek Voleybol Takımı, konuk olduğu Cizre Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Yayınlama Tarihi: 02.12.2025 15:11
  • İstanbul Gençlik, Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
  • Maç, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynandı.
  • Setler 16-25, 17-25, 17-25 tamamlandı.

Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında Cizre Belediyespor ile İstanbul Gençlik karşı karşıya geldi.

Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım İstanbul Gençlik oldu.

77 DAKİKA OYNANDI

Salon: Cizre 100. Yıl

Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender

Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, Taha Erden, Mehmet Kantarcıoğlu, Emre Çevik, Ege Can Avcıl (Alperay Demirciler, Berkay Yavuz, Batuhan Hüseyin Duman)

İstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Massa Taha Berat, Mert Nevzat Güneş, Hakan Koçal)

Setler: 16-25, 17-25, 17-25

Süre: 77 dakika (24, 28, 25)

Eshspor Haberleri