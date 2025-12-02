İstanbul Gençlik, Cizre Belediyespor'a set vermedi

- İstanbul Gençlik, Cizre Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Maç, Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynandı.
- Setler 16-25, 17-25, 17-25 tamamlandı.
Voleybol Efeler Ligi'nin 8. haftasında Cizre Belediyespor ile İstanbul Gençlik karşı karşıya geldi.
Cizre 100. Yıl Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım İstanbul Gençlik oldu.
77 DAKİKA OYNANDI
Salon: Cizre 100. Yıl
Hakemler: Ramazan Demiröz, Bektaş Kalender
Cizre Belediyespor: Aslan Ekşi, Hernandez, Taha Erden, Mehmet Kantarcıoğlu, Emre Çevik, Ege Can Avcıl (Alperay Demirciler, Berkay Yavuz, Batuhan Hüseyin Duman)
İstanbul Gençlik: Sercan Yüksel Bıdak, Emre Berat Fırat, Sharifi, Furkan Aydın, Mejias, Palonsky (Abdulsamet Yalçın, Massa Taha Berat, Mert Nevzat Güneş, Hakan Koçal)
Setler: 16-25, 17-25, 17-25
Süre: 77 dakika (24, 28, 25)