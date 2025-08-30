Abone ol: Google News

İtalya, Almanya'ya set vermedi

Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda İtalya, Almanya'yı 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Yayınlama Tarihi: 30.08.2025 18:15
Tayland'ın başkenti Bangkok'ta düzenlenen Kadınlar Dünya Voleybol Şampiyonası'nın son 16 turunda heyecan yaşanıyor.

Huamark Salonu'nda oynanan müsabakada İtalya ile Almanya karşı karşıya geldi.

İtalya, rakibini 3-0'lık skorla mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

İtalya, Polonya-Belçika maçının galibiyle çeyrek finalde mücadele edecek.

70 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Huamark

Hakemler: Yuliya Akulova (Kazakistan), Agnieszka Michlic (Polonya)

İtalya: Orro, Sylla, Danesi, Egonu, Nervini, Fahr (Gennaro, Cambi, Fersino, Antropova, Giovannini)

Almanya: Alsmeier, Weitzel, Weske, Orthmann, Cekulaev, Straube (Pogany, Glaab, Stautz, Stigrot, Schölzel, Timmer)

Setler: 25-22, 25-18, 25-11

Süre: 70 dakika

