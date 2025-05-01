Marina Markova, bu sezon gösterdiği gelişimden memnun

AA & Ensonhaber

VakıfBank'ta ilk sezonunu geçiren 24 yaşındaki voleybolcu Marina Markova, AA muhabirine kulüpteki gelişimi, 2024-2025 Sultanlar Ligi şampiyonluğu ve CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'ne dair açıklamalarda bulundu.

"ÇOK HOŞ BİR DURUM"

Sezon başında VakıfBank başantrenörü Giovanni Guidetti'nin dikkatini çekmiş olmanın gurur verici olduğunu belirten Markova, şu değerlendirmede bulundu:

Çok hoş bir durum. Kısa sürede böylesine iyi bir kulübün ve antrenörün dikkatini çekebilmiş olduğum için çok mutluyum. Aynı zamanda biraz ilginçti çünkü ilk profesyonel sezonumdu ve ikinci yılımda VakıfBank gibi bir takıma gelmiş olmaktan dolayı da mutluydum. Takıma ilk katıldığımda çok heyecanlıydım. Çeşitli kombinasyonlar üzerine çalışıyorduk. Dolayısıyla böylesine büyük bir kulüpte olmak benim daha önceki gelişimimin bir sonucu olarak görünüyordu. Bu da benim için bir başarıydı.

"KENDİ ÜZERİMDE BİR BASKI OLUŞTURDUM"

Takımda yer aldığı ilk sezonda bu kadar önemli bir rol üstlenmeyi beklemediğini anlatan genç smaçör, şu şekilde konuştu:

Bu yıl öğrenme ve kapasitemi geliştirme yılı olur diye bekliyordum. 1-2 maçta üzerimde baskı hissettim ama sonrasında kendimi en iyi şekilde göstermeye motive ettim. Kendi üzerimde bir baskı oluşturdum. Bu da gelişimimi beraberinde getirdi. En iyi hücumculardan birisi olmayı hedefliyorum.

"BAŞARILI BİR LİG SÜRECİNİ GERİDE BIRAKTIK"

Sultanlar Ligi'nde bu sezonu başarıyla tamamladıklarını söyleyen oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Çok çalıştık ve bunun sonucunda gelen gelişimle birlikte başarılı bir lig sürecini geride bıraktık. Onca sakatlığa ve zor zamana rağmen kendini adayan bir takım vardı ve bunun sonucunda şampiyon olduk. Herkes birbirine yardımcı oldu. 2 yıllık bir aranın ardından VakıfBank'a şampiyonluğu getirdik.

"BİRAZ GERGİN HİSSEDİYORUM"

Marina, 3-4 Mayıs'ta mücadele edecekleri CEV Şampiyonlar Ligi Dörtlü Finali'nde en iyi seviyede oynamaya çalışacaklarını vurguladı.

Müsabakaların zor geçeceğinden bahseden Rus smaçör, şunları dedi:

Biraz gergin hissediyorum. İstanbul'da çok büyük bir turnuva oynanacak. Diğer takımlar da çok yüksek seviyede. En iyi seviyemizi göstermeye çalışacağız ve sonuna kadar savaşacağız.

"BÜYÜK DESTEK BEKLİYORUZ"

Sarı-siyahlı taraftarlardan büyük destek beklediğini belirten Markova, sözlerini şöyle noktaladı: