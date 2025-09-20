Mehmet Akif Üstündağ: Tarihi bir gün

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, Dünya Şampiyonası'nda Hollanda'yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükselen A Milli Erkek Takımı'nın tarihi bir başarıya imza attığını söyledi.

Üstündağ, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de voleybol adına önemli bir gün yaşandığını dile getirdi.

"TÜRKİYE'DE VOLEYBOL ZİYAFETİ YAŞANIYOR"

Voleybolda elde edilen başarılara değinen Üstündağ, şu ifadeleri kullandı:

Türkiye'de voleybol ziyafeti yaşanıyor. Voleybolun güzellikleri yaşanıyor. A Milli Erkek Takımı'nın tarihinde ilk kez çeyrek finale kalması tarihi bir başarı. Bu da tarihi bir gün. Ama biz bunlarla yetinmeyeceğiz. Aslında yolumuz uzun. Daha büyük başarılara imza atmak için bu süreci, bu sürdürülebilirliği devam ettirmek istiyoruz. İnşallah kürsüde yer alarak bu takım ülkeye dönecektir.

"ŞAŞIRTMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Ay-yıldızlı takımın mücadelesiyle uluslararası arenada dikkati çektiğini vurgulayan Üstündağ, şunları kaydetti:

Polonya-Kanada maçını bekleyeceğiz. Voleybol bu, belli olmuyor. Çünkü 4-5 tane sürpriz takım elendi. Burada da bu tempo, istek, oyun dünya voleybolundaki otoriterleri şaşırttı. Şaşırtmaya devam edeceğiz. Türkiye, sadece kadın değil, erkek voleybolunda da neler yapabildiğini, nasıl bir voleybol ülkesi olduğunu, her iki takımıyla, altyapısıyla, kurumsallığıyla, her şeyiyle her geçen gün ispatladı. Ben evlatlara canı gönülden teşekkür ediyorum. Ellerine sağlık.

"ÇOK GURURLUYUM"

Mehmet Akif Üstündağ, geçmişte yaşanan sakatlıklara rağmen milli takımın büyük bir mücadele sergilediğini dile getirerek, şu değerlendirmede bulundu: