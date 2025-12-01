Melissa Vargas ehliyetini Malatya'dan aldı

- Melissa Vargas, ehliyet sınavına Malatya'da katılarak başarılı oldu.
- Sınav sırasında vatandaşlar kendisine destek verdi.
- Vargas, Malatya'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Malatyalı fahri hemşerisi Melissa Vargas, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen ehliyet sınavına Malatya'da girdi.
Trafik Eğitim Parkuru'nda gerçekleştirilen ve yaklaşık 35 dakika süren uygulamalı sınavda başarılı olan milli voleybolcu ehliyet almaya hak kazandı.
DESTEK GÖRDÜ
Malatya'da büyük ilgiyle karşılanan Vargas'a, sınav sürecinde vatandaşlar da destek verdi.
MALATYA'DA BULUNMAKTAN MEMNUN
Sınavın ardından kısa bir açıklama yapan milli yıldız Malatya'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.
EHLİYETİ ALDI
Kariyerini Fenerbahçe'de sürdüren Vargas, işlemlerin tamamlanmasının ardından ehliyetini teslim aldı.