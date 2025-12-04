Merve Tanıl yeniden Beşiktaş'ta

- Beşiktaş Kadın Voleybol Takımı, Merve Tanıl'ı yeniden transfer etti.
- Merve Tanıl, 2018-19 ve 2024-25 sezonlarında da Beşiktaş forması giymişti.
- Kulüp, Merve Tanıl'a yeniden hoş geldin diyerek başarılı bir sezon diledi.
Sultanlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş'ta transfer çalışmaları devam ediyor.
Siyah-beyazlılar, 2018-19 ve 2024-25 sezonlarında takımda yer alan eski oyuncusu Merve Tanıl'ı yeniden renklerine bağladığını duyurdu.
"ÜSTÜN BAŞARILAR DİLİYORUZ"
Kulübün açıklamasında, "Kadın voleybol takımımız, 2018-19 ve 2024-25 sezonlarında da formamızı giyen pasör Merve Tanıl'la sözleşme imzaladı. Merve Tanıl'a Beşiktaş ailesine yeniden hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.