Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı yendi

- Nilüfer Belediyespor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
- Maç, TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı.
- Karşılaşma 117 dakika sürdü.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.
TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Nilüfer Belediyespor oldu.
117 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Cengiz Göllü
Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan
Nilüfer Belediyespor: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Shemanova, Yasemin Şahin, Ndiaya (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Edwards, Öykü Saruhan)
Beşiktaş: Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Bascan, Zeynep Sude Demirel, Kurilo (Buse Sonsırma, Ceren Nur Domaç, Levya, Adelusi, Merve Tanıl)
Setler: 28-26, 18-25, 25-19, 25-22
Süre: 117 dakika (33, 23, 30, 31)