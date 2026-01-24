Abone ol: Google News

Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı yendi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti.

24.01.2026
Nilüfer Belediyespor, Beşiktaş'ı yendi
  • Nilüfer Belediyespor, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Beşiktaş'ı 3-1 yendi.
  • Maç, TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı.
  • Karşılaşma 117 dakika sürdü.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi.

TVF Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla ev sahibi takım Nilüfer Belediyespor oldu.

117 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Cengiz Göllü

Hakemler: Sadettin Deneri, Melike Erol Özkan

Nilüfer Belediyespor: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Shemanova, Yasemin Şahin, Ndiaya (Merve İzbilir, Sude Gümüş, Burcu Yönder, Edwards, Öykü Saruhan)

Beşiktaş: Szczurowska, Meliushkyna, Buket Gülübay, İdil Naz Bascan, Zeynep Sude Demirel, Kurilo (Buse Sonsırma, Ceren Nur Domaç, Levya, Adelusi, Merve Tanıl)

Setler: 28-26, 18-25, 25-19, 25-22

Süre: 117 dakika (33, 23, 30, 31)

