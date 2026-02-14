Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru'yu yendi

- Nilüfer Belediyespor, Voleybol Sultanlar Ligi'nde 22. hafta maçında Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
- Maç, Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı ve 151 dakika sürdü.
- Maçın setleri 25-21, 20-25, 25-16, 21-25, 15-12 şeklinde sonuçlandı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.
Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Nilüfer Belediyespor oldu.
151 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Cengiz Göllü
Hakemler: Serap Kuka, Ahmet Oğuzhan Ünal
Nilüfer Belediyespor: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Ndiaye, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Orvosova, Sude Gümüş, Öykü Saruhan)
Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Sara Lozo, Enweonwu, Lila Şengün, Ece Hitayca, Ege Melisa Bükmen)
Setler: 25-21, 20-25, 25-16, 21-25, 15-12
Süre: 151 dakika (25, 34, 34, 33, 25)