Abone ol: Google News

Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru'yu yendi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor, sahasında Kuzeyboru'yu 3-2 mağlup etti.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 14.02.2026 21:39
Nilüfer Belediyespor, Kuzeyboru'yu yendi
  • Nilüfer Belediyespor, Voleybol Sultanlar Ligi'nde 22. hafta maçında Kuzeyboru'yu 3-2 yendi.
  • Maç, Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynandı ve 151 dakika sürdü.
  • Maçın setleri 25-21, 20-25, 25-16, 21-25, 15-12 şeklinde sonuçlandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 22. haftasında Nilüfer Belediyespor ile Kuzeyboru karşı karşıya geldi.

Cengiz Göllü Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla ev sahibi takım Nilüfer Belediyespor oldu.

151 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Cengiz Göllü

Hakemler: Serap Kuka, Ahmet Oğuzhan Ünal

Nilüfer Belediyespor: Cajic, Ecenur Aksoy, Buse Pehlivan, Ndiaye, Yasemin Şahin, Shemanova (Merve İzbilir, Burcu Yönder, Edwards, Orvosova, Sude Gümüş, Öykü Saruhan)

Kuzeyboru: Ergül Avcı, Gamze Kılıç, Strunjak, Ayşe Çürük, Czyrnianska, Smarzek (Dilek Kınık Ekşi, Nilsu Şen, Sara Lozo, Enweonwu, Lila Şengün, Ece Hitayca, Ege Melisa Bükmen)

Setler: 25-21, 20-25, 25-16, 21-25, 15-12

Süre: 151 dakika (25, 34, 34, 33, 25)

Eshspor Haberleri