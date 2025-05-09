DHA

CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi dörtlü finaline katılmaya hak kazanan Halkbank Ankara, 16-18 Mayıs tarihlerinde Polonya'nın Lodz kentinde müsabakalarını gerçekleştirecek.

Türkiye'yi bu organizasyonda ikinci kez temsil etme hakkı kazanan Halkbank Ankara'da Başantrenör Radostin Stoytchev, takım kaptanları Micah Ma'a ve Volkan Döne ile genç oyuncular Tuna Uzunkol ile Yiğit Hamza Aslan'ın katıldığı bir basın toplantısı düzenledi.

"İLK SEFERKİ GİBİ HEYECANLANIYORUM"

Toplantıda açılış konuşmasını geçekleştiren Halkbank Ankara Başantrenörü Radostin Stoytchev, şu şekilde konuştu:

Benim için 9. defa Şampiyonlar Ligi'nde final oynayacak olmak büyük bir gurur. 9. seferim olacak ama her zaman ilk seferki gibi heyecanlanıyorum.

"HİÇBİR TAKIMDAN KORKMAYACAĞIZ"

Takıma geleli 3 haftadan az olduğunu dile getiren Radostin Stoytchev, şu açıklamada bulundu:

Potansiyeli yüksek olan bir takıma sahibiz. Ancak geldiğimde maalesef 5 oyuncumuz sakattı. Bu yüzden antrenmanlarda bize katılamadılar. Bu yüzden eksik bir şekilde hazırlanmamız gerekti. Dörtlü finalde potansiyelimizi göstereceğiz. Ne olursa olsun dörtlü finale savaşmaya hazır gidiyoruz, hiçbir takımdan korkmayacağız.

"HER OYUNCUM YÜKSEK MOTİVASYONA SAHİP"

Şampiyonlar Ligi'nin farklı bir seviye olduğuna değinen Stoytchev, dörtlü finale yüksek bir motivasyonla gittiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: