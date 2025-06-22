Saliha Şahin: Şampiyon olacağımıza inanıyoruz

İstanbul’un ev sahipliğinde düzenlenen Voleybol Milletler Ligi 2. hafta 3. maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Güney Kore’yi 3-0 mağlup ederek galibiyet serisini 7 maça yükseltti.

Müsabakanın ardından milli voleybolcu Saliha Şahin, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL İŞLER YAPIYORUZ"

Çok iyi bir oyun oynadıklarını belirten Şahin, şu şekilde konuştu:

Açıkçası maça o kadar odaklandım ki kaç kaç bittiğini hatırlamıyorum şu an. Çok iyi oynadık bugün. Kore’ye karşı oynamamız gerektiği gibi oynadığımızı düşünüyorum. İçeriye girenler ya da sahada olanlar inanılmaz işler yaptı. Mutluyuz, 7’de 7 ile devam ediyoruz. Güzel işler yapıyoruz. Umarım yarın da kazanıp ikinci ayağı bitireceğiz.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ"

Brezilya maçına ilişkin de konuşan Saliha Şahin, şunları dedi: