Set sayısı rekoru kırıldı! Filenin Efeleri, Almanya'ya yenildi

Japonya'nın Fukuoka bölgesindeki Kitakyushu kentinde oynanan mücadelede rakibi Almanya'ya 3-2 yenilen A Milli Takım, Milletler Ligi'nde çıktığı 8 karşılaşmada 7. mağlubiyetini yaşadı.
Filenin Efeleri, ligde ilk iki haftada elde ettiği 5 puanla 15. sırada yer aldı.
Rekor kırıldı
Öte yandan Almanya mücadelesinin 2. seti Türkiye'nin 44-42 üstünlüğü tamamlanırken, Milletler Ligi'nin set sayısı rekoru da kırıldı.
Önceki rekor 41-43'lük set sayısıyla 2023'te oynanan Arjantin-ABD maçına aitti.
Sıradaki maçlar Slovenya'da oynanacak
A Milli Erkek Voleybol Takımı, Milletler Ligi’nin üçüncü ve son haftasında 18-23 Haziran 2024 tarihlerinde müsabakalarını Slovenya’nın Ljubljana şehrinde oynayacak.
Maç 2 saat 26 dakika sürdü
Salon: West Japan General Exhibition Center
Hakemler: David Fuentes Fernandez (İspanya), Shin Muranaka (Japonya)
Türkiye: Bedirhan, Murat, Efe Mandıracı, Samet, Kaan, Mirza, Volkan (L) (Mert, Vahit Emre)
Almanya: Maase, Kampa, Schott, Brehme, Grozer, Brand, Graven (L) (Fromm, Tille, Karlitzek, Krage)
Setler: 22-25, 44-42, 23-25, 25-19, 12-15
Süre: 2 saat 26 dakikaHaber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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