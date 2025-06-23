Spor Toto, başantrenör Nedim Özbey'in sözleşmesini uzattı

Voleybol Efeler Ligi takımlarından Spor Toto, başantrenör Nedim Özbey'in sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada şöyle denildi:

Yeni sezona aynı inanç, aynı kararlılıkla... 2024-2025 sezonunda da voleybol A takımımız, tecrübeli teknik ekibimizle yoluna devam ediyor.

7. BİTİRDİLER

Geçen sezon Efeler Ligi'ni 7. sırada tamamlayan başkent ekibi ayrıca 3 ismi kadrosuna kattı, 5 oyuncunun da sözleşmesini yeniledi.

KADRO PLANLAMASI

Melih Sıratça, Burak Mert ve Emin Gök'ü renklerine bağlayan Spor Toto; Kaan Bülbül, Doğan Karakoç, Muhammed Kaya, Mustafa Koç ve Beytullah Hatipoğlu'nun yeni sezonda da kadroda yer alacağını açıkladı.