Abone ol: Google News

Spor Toto, Gebze Belediyespor'u mağlup etti

Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto, sahasında Gebze Belediyespor'u 3-2'lik skorla yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 16:35
Spor Toto, Gebze Belediyespor'u mağlup etti
  • Spor Toto, Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Gebze Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve 134 dakika sürdü.
  • Spor Toto, setlerde 22-25, 25-22, 25-18, 23-25, 15-11'lik skorlarla galip geldi.

Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto ile Gebze Belediyespor karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Spor Toto oldu.

134 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Umut Maden

Spor Toto: Ivovic, Orçun Ergün, Jaime, Tuinstra, Emin Gök, Hakkı Çapkıoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, İzzet Ünver, Mehmet Ege Biber, Doğan Karakoç, Melih Sıratça)

Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Batuhan Karaca, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Taner Kabakçı)

Setler: 22-25, 25-22, 25-18, 23-25, 15-11

Süre: 134 dakika

Eshspor Haberleri