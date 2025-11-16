Spor Toto, Gebze Belediyespor'u mağlup etti

- Spor Toto, Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Gebze Belediyespor'u 3-2 mağlup etti.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı ve 134 dakika sürdü.
- Spor Toto, setlerde 22-25, 25-22, 25-18, 23-25, 15-11'lik skorlarla galip geldi.
Voleybol Efeler Ligi'nin 3. haftasında Spor Toto ile Gebze Belediyespor karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-2'lik skorla ev sahibi takım Spor Toto oldu.
134 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Ozan Çağı Sarıkaya, Umut Maden
Spor Toto: Ivovic, Orçun Ergün, Jaime, Tuinstra, Emin Gök, Hakkı Çapkıoğlu (Beytullah Hatipoğlu, Burak Mert, İzzet Ünver, Mehmet Ege Biber, Doğan Karakoç, Melih Sıratça)
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Bahov, Suarez (Semih Çelik, Metin Durmuş, Selim Kalaycı, Batuhan Karaca, Kaan Atmaca, Kadir Gürkan Uz, Taner Kabakçı)
Setler: 22-25, 25-22, 25-18, 23-25, 15-11
Süre: 134 dakika