Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nin başlangıç tarihleri değişti

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun açıklamasına göre Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun ulusal liglerle ilgili aldığı karar nedeniyle yeni sezonların başlangıç tarihleri ertelendi.
Bu doğrultuda Sultanlar Ligi'nin ilk devresi 5 Ekim-14 Aralık yerine 12 Ekim-21 Aralık tarihlerinde oynanacak.
Efeler Ligi'nin ilk devresi de 18 Ekim-20 Aralık yerine 25 Ekim-27 Aralık tarihlerinde yapılacak.
İKİNCİ DEVRE TARİHLERİ DEĞİŞMEDİ
Daha önce duyurulduğu üzere Sultanlar Ligi'nin ikinci yarısı 3 Ocak 2026'dan 14 Mart 2026'ya, Efeler Ligi'nin ikinci yarısı da 11 Ocak 2026'dan 22 Mart 2026'ya kadar sürecek.
Uluslararası Voleybol Federasyonu'nun kararı sebebiyle Kupa Voley'de de takvim değişikliğine gidildi.
Kadınlardaki grup maçları 7-9 Ekim, erkeklerdeki grup karşılaşmaları ise 20-22 Ekim tarihlerine alındı.