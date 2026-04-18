Sultanlar Ligi'nde şampiyon belli olacak

VakıfBank ile Fenerbahçe arasında oynanacak Voleybol Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. maçında kazanan takım şampiyon olacak.
Voleybol Sultanlar Ligi play-off final serisi 5. ve son maçında VakıfBank, yarın Fenerbahçe'yi ağırlayacak.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.
Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak.
KAZANAN ŞAMPİYON
Üç galibiyete ulaşan takımın şampiyon olacağı seride 2-2 eşitlik bulunuyor.
Son mücadeleyi kazanan takım, şampiyonluk ipini göğüsleyecek.
ŞAMPİYONLUK SAYILARI
VakıfBank, sahadan galibiyetle ayrılması halinde Sultanlar Ligi'nde 15. şampiyonluğunu elde edecek.
Fenerbahçe ise kazanması durumunda ligde 8. kez kupanın sahibi olacak.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi