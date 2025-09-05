Abone ol: Google News

Sultanlar yarı finalde! Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın kanalı...

Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde ABD'yi 3-1 yenen Filenin Sultanları, yarı final için parkeye çıkacak. Rakibi ise Japonya olacak. Peki; Türkiye-Japonya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maç bilgileri...

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 05.09.2025 13:55
Sultanlar yarı finalde! Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın kanalı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşılaştı.

Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.

Yarı finale yükselen Milliler, yarı finalde Japonya ile kozlarını paylaşacak.

Peki, Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Japonya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar burada...

TÜRKİYE-JAPONYA YARI FİNAL MAÇI 2025

A Milli Kadın Voleybol Takımı finale yükselmek için 6 Eylül’de parkeye çıkacak. Bangkok’taki mücadele 11.30’da başlayacak ve TRT 1’de canlı yayınlanacak.

Ay-yıldızlı takım, Japonya’yı yenerse Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez finale yükselecek.

Eshspor Haberleri