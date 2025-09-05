Sultanlar yarı finalde! Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın kanalı... Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finalde ABD'yi 3-1 yenen Filenin Sultanları, yarı final için parkeye çıkacak. Rakibi ise Japonya olacak. Peki; Türkiye-Japonya yarı final maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, maç bilgileri...