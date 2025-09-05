Sultanlar yarı finalde! Türkiye - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta? Yayın kanalı...

A Milli Kadın Voleybol Takımı, Tayland'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nın çeyrek finalinde ABD ile karşılaştı.
Filenin Sultanları, mücadeleyi 3-1 kazandı ve yarı finale yükseldi.
Yarı finale yükselen Milliler, yarı finalde Japonya ile kozlarını paylaşacak.
Peki, Türkiye - Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Türkiye - Japonya voleybol maçı hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar burada...
TÜRKİYE-JAPONYA YARI FİNAL MAÇI 2025
A Milli Kadın Voleybol Takımı finale yükselmek için 6 Eylül’de parkeye çıkacak. Bangkok’taki mücadele 11.30’da başlayacak ve TRT 1’de canlı yayınlanacak.
Ay-yıldızlı takım, Japonya’yı yenerse Dünya Şampiyonası tarihinde ilk kez finale yükselecek.