Abone ol: Google News

Türk Hava Yolları, adını 8'li final turuna yazdırdı

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Türk Hava Yolları, 3-1 kazandığı maçın rövanşında İspanya'nın Avarca de Menorca ekibine deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen adını 8'li final turuna yazdırdı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 09:44
Türk Hava Yolları, adını 8'li final turuna yazdırdı
  • Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Avarca de Menorca'ya deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen adını 8'li final turuna yazdırdı.
  • Türk Hava Yolları, 8'li final turunda Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart ile karşılaşacak.
  • Maç Ciutadella Municipal salonunda oynandı ve 108 dakika sürdü.

Voleybol Kadınlar CEV Kupası'nda Türk Hava Yolları, 3-1 kazandığı maçın rövanşında İspanya'nın Avarca de Menorca ekibiyle karşı karşıya geldi.

Türk Hava Yolları, deplasmanda 3-2 yenilmesine rağmen adını 8'li final turuna yazdırdı.

Türk Hava Yolları, 8'li final turunda Almanya temsilcisi Allianz MTV Stuttgart ile karşı karşıya gelecek.

108 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Ciutadella Municipal

Hakemler: Raquel Portela (Portekiz), Alessandro Cerra (İtalya)

Avarca de Menorca: Pascua, Ruiz, Terilli, Hiruela, Sulser, Martinez (Iglesias, Saucedo, Borras, Llobera, Carmona)

Türk Hava Yolları: Ratzke, Tuğba İvegin, Bahar Akbay, Adelusi, Bergmann, Karmen Aksoy (Melis Yılmaz, Işıl Öz, Büşra Kılıçlı, Tapia, Merve Nezir, Orthmann)

Setler: 25-20, 25-20, 18-25, 18-25, 15-11

Süre: 108 dakika (25, 24, 22, 20, 17)

Eshspor Haberleri