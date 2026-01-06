Abone ol: Google News

Türk Hava Yolları, Allianz MTV'yi devirdi

Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında konuk ettiği Almanya temsilcisi Allianz MTV'yi 3-2 yendi.

Yayınlama Tarihi: 06.01.2026 19:58
Türk Hava Yolları, Allianz MTV'yi devirdi
  • Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında Allianz MTV'yi 3-2 yendi.
  • Maç Burhan Felek Voleybol Salonu'nda yapıldı.
  • Rövanş maçı 14 Ocak'ta Stuttgart'ta oynanacak.

CEV Kupası 8'li Final Turu ilk maçında Türk Hava Yolları Kadın Voleybol Takımı ile Alman takımı Allianz MTV karşı karşıya geldi.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-2'lik skorla temsilcimiz Türk Hava Yolları oldu.

Rövanş müsabakası, 14 Ocak'ta Almanya'nın Stuttgart kentinde oynanacak.

121 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Burhan Felek Voleybol

Hakemler: Igli Feshti (Arnavutluk), Josip Hristov (Kuzey Makedonya)

Türk Hava Yolları: Bergmann, Bahar Akbay, Nicoletti, Orthmann, Karmen Aksoy, Ratzke (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Alondra)

Allianz MTV: Kastner, Holthaus, Varela, Grote, Stautz, Koulberg (Bamba, Martin, Shaffmaster, Gross, Mogensen)

Setler: 25-20, 25-21, 25-27, 19-25, 15-9

Süre: 121 dakika (23, 27, 34, 24, 13)

