Türk Hava Yolları, Avarca de Menorca'yı devirdi

- Türk Hava Yolları, Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turunun ilk maçında Avarca de Menorca'yı 3-1 yendi.
- Karşılaşma Burhan Felek Spor Salonu'nda oynandı.
- Rövanş maçı 3 Aralık'ta Avarca de Menorca'nın ev sahipliğinde yapılacak.
Voleybol Kadınlar CEV Kupası 16'lı final turu ilk maçında Türk Hava Yolları ile İspanya'nın Avarca de Menorca takımı karşı karşıya geldi.
Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-1'lik skorla temsilcimiz Türk Hava Yolları oldu.
Müsabakanın rövanşı, 3 Aralık Çarşamba günü Avarca de Menorca ev sahipliğinde oynanacak.
105 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: Burhan Felek
Hakemler: Bartlomiej Adamczyk (Polonya), Djordje Stevanovic (Sırbistan)
Türk Hava Yolları: Karmen Aksoy, Ratzke, Orthmann, Bahar Akbay, Tapia Cruz, Bergmann (Melis Yılmaz, Tuğba İvegin, Çağla Çiçekoğlu, Adelusi, Merve Nezir, Yaren Seçkiner)
Avarca de Menorca: Grajales, Jimenez, Neves, Hiruela, Sulser, Martinez (Rodriguez, Saucedo, Koehler, Echavarri, Ortiz)
Setler: 25-27, 25-12, 26-24, 25-16
Süre: 105 dakika (28, 21, 34, 22)