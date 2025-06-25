TVF, Hande Baladın'ın sakatlığını açıkladı

2025 Kadınlar FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) İstanbul'da düzenlenen ikinci haftasındaki son maçında Türkiye, Brezilya'ya 3-1 yenildi.

Maçın ardından ise milli voleybolcu Hande Baladın'dan kötü haber geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), Brezilya maçında sakatlanan milli voleybolcu Hande Baladın'ın sol uyluk quadriceps kasında zorlanma tespit edildiğini duyurdu.

"TEDAVİSİNE HEMEN BAŞLANMIŞTIR"

Federasyondan yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) ikinci haftasında Brezilya ile oynadığımız karşılaşma sırasında yaşanan bir pozisyonun ardından sporcumuz Hande Baladın, sol uyluk bölgesinde ağrı hissetmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda, sporcumuzun sol uyluk quadriceps kasında zorlanma (strain) tespit edilmiştir. Sporcumuzun tedavisine hemen başlanmıştır.