U21 Kadın Voleybol Milli Takımı, Dünya Şampiyonası'nda son 16'da

21 Yaş Altı Kadınlar Voleybol Dünya Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçta Türkiye ile İtalya karşı karşıya geldi.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlılar, Endonezya'nın Surabaya kentinde oynanan karşılaşmayı 21-25, 25-20, 25-23, 18-25 ve 15-11'lik setlerle 3-2 kazandı.

MİLLİLER, SON 16 TURUNA KALDI

Bu sonuçla grup etabını 3 galibiyet, 2 mağlubiyet 9 puanla tamamlayan milli takım, adını son 16 turuna yazdırdı.

Milli voleybolcuların, rakibi oynanacak diğer karşılaşmaların ardından belli olacak.