VakıfBank, Aras Kargo'ya set vermedi

VakıfBank, Aras Kargo'ya set vermedi
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank, sahasında Aras Kargo'yı 3-0 mağlup etti.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 25. haftasında VakıfBank ile Aras Kargo karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.

84 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: VakıfBank

Hakemler: Nurper Özbar, Davut Köseoğlu

VakıfBank: Deniz Uyanık, Cansu Özbay, Markova, Berka Buse Özden, Malual, Derya Cebecioğlu (Jegdic, Aylin Acar, Dangubic, Sıla Çalışkan, Cazaute)

Aras Kargo: Kalandadze, Merve Atlıer, Anthouli, Olaya, Hazal Selin Uygur, İrem Çor (Simay Kurt, Sude Taşbaş, Aslıhan Kılıç, Defne Başyolcu, Özge Nur Çetiner)

Setler: 25-21, 25-20, 25-22

Süre: 84 dakika (26, 28, 30)

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi

