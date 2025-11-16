Abone ol: Google News

VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanmadı

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 16.11.2025 17:00
VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor karşısında zorlanmadı
  • VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yenerek rahat bir galibiyet aldı.
  • Müsabaka Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynandı ve üç seti de konuk ekip kazandı.
  • Maç 89 dakika sürdü ve setler 20-25, 20-25, 19-25 şeklinde sonuçlandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor ile VakıfBank karşı karşıya geldi.

Mimar Sinan Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan, 3-0'lık skorla konuk takım VakıfBank oldu.

89 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: Mimar Sinan

Hakemler: Akif Kabak, Gani Arslan

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Rasinska, Fatma Şekerci, Kobzar, Nisan Barut, Beliz Başkır (Gizem Çerağ Düzeltir, İlarya Zararsız, Seher Aksoy, Tikhomirova, Gizem Mısra Aşçı, Bilge Paşa)

VakıfBank: Ogbogu, Derya Cebecioğlu, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic (Aylin Acar, Dangubic, Nehir Kurtulan)

Setler: 20-25, 20-25, 19-25

Süre: 89 dakika (30, 35, 24)

Eshspor Haberleri