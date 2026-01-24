VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u rahat yendi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.

Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligdeki 17. galibiyetini elde ederken Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 13. kez mağlup oldu.

72 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Serap Kuka, Yusuf Kaynar

VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Malual, Dangubic, Ogbogu (Aylin Acar, Markova)

Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic, Tikhomirova, Bilge Paşa, Hilal Kocakara (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Gizem Aşçı, Nisan Barut, Fatma Şekerci)

Setler: 25-16, 25-20, 25-16

Süre: 72 dakika (24, 27, 21)