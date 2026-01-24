VakıfBank, Aydın Büyükşehir Belediyespor'u rahat yendi

- VakıfBank, Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aydın Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.
- Maç 72 dakika sürdü ve setler 25-16, 25-20, 25-16 sonuçlandı.
- VakıfBank ligdeki 17. galibiyetini alırken, Aydın Büyükşehir 13. mağlubiyetini yaşadı.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında VakıfBank ile Aydın Büyükşehir Belediyespor karşı karşıya geldi.
VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.
Bu sonuçla sarı-siyahlı takım, ligdeki 17. galibiyetini elde ederken Aydın Büyükşehir Belediyespor ise 13. kez mağlup oldu.
72 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: VakıfBank Spor Sarayı
Hakemler: Serap Kuka, Yusuf Kaynar
VakıfBank: Sıla Çalışkan, Derya Cebecioğlu, Berka Buse Özden, Malual, Dangubic, Ogbogu (Aylin Acar, Markova)
Aydın Büyükşehir Belediyespor: Grajber, Seher Aksoy, Mijatovic, Tikhomirova, Bilge Paşa, Hilal Kocakara (Çerağ Düzeltir, Selen Köse, Gizem Aşçı, Nisan Barut, Fatma Şekerci)
Setler: 25-16, 25-20, 25-16
Süre: 72 dakika (24, 27, 21)