VakıfBank, Göztepe karşısında zorlanmadı

VakıfBank Kadın Voleybol Takımı, Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında konuk ettiği Göztepe'yi 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 29.11.2025 17:30
Sultanlar Ligi'nin 8. haftasında VakıfBank Kadın Voleybol Takımı ile Göztepe karşı karşıya geldi.

VakıfBank Spor Sarayı'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla ev sahibi takım VakıfBank oldu.

Bu sonuçla ligdeki 8. maçından da galibiyetle ayrılan VakıfBank liderliğini sürdürürken, Göztepe ise 7. mağlubiyetini yaşadı.

92 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: VakıfBank Spor Sarayı

Hakemler: Serap Kuka, İbrahim Acar

VakıfBank: Berka Buse Özden, Cansu Özbay, Markova, Zehra Güneş, Boskovic, Dangubic (Ayça Aytaç, Aylin Acar, Cazaute, Derya Cebecioğlu, Sıla Çalışkan, Aylin Uysalcan, Nehir Kurtulan)

Göztepe: Hollock, Emine Arıcı, Nur Sevil Gökbudak, Scuka, İlayda Uçak, Rotar (Bihter Dumanoğlu Yarkın, Berre İnce, Atkinson, Sude Hacımustafaoğlu, Nazlı Eda Kafkas, Haneline)

Setler: 25-22, 25-22, 25-14

Süre: 92 dakika (33, 32, 27)

Eshspor Haberleri