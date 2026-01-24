Abone ol: Google News

Zeren Spor, Aras Kargo'ya set vermedi

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Zeren Spor, Aras Kargo'yu 3-0 yendi.

Yayınlama Tarihi: 24.01.2026 17:26
  • Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
  • Karşılaşma, TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı.
  • Maç 94 dakika sürdü ve setler 25-27, 16-25, 16-25 olarak tamamlandı.

Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aras Kargo ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.

TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Zeren Spor oldu.

94 DAKİKA SÜRDÜ

Salon: TVF Atatürk Voleybol Salonu

Hakemler: Arzu Uzatöz, Mustafa Emre Girgin

Aras Kargo: Merve Atlıer, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Defne Başyolcu, Kalandadze, Gamboa (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ramos, Anthouli)

Zeren Spor: Kübra Akman, Lazareva, Janset Cemre Erkul, Uzelac, Saliha Şahin, Malinov (Özlem Güven, Beyza Arıcı, Ceren Önal)

Setler: 25-27, 16-25, 16-25

Süre: 36, 25, 33 (94 dakika)

