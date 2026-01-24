Zeren Spor, Aras Kargo'ya set vermedi

- Zeren Spor, Voleybol Sultanlar Ligi'nde Aras Kargo'yu 3-0 mağlup etti.
- Karşılaşma, TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynandı.
- Maç 94 dakika sürdü ve setler 25-27, 16-25, 16-25 olarak tamamlandı.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Voleybol Sultanlar Ligi'nin 18. haftasında Aras Kargo ile Zeren Spor karşı karşıya geldi.
TVF Atatürk Voleybol Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla konuk takım Zeren Spor oldu.
94 DAKİKA SÜRDÜ
Salon: TVF Atatürk Voleybol Salonu
Hakemler: Arzu Uzatöz, Mustafa Emre Girgin
Aras Kargo: Merve Atlıer, Özge Nur Çetiner, Aslıhan Kılıç, Defne Başyolcu, Kalandadze, Gamboa (Simay Kurt, İrem Çor, Sude Taşbaş, Ramos, Anthouli)
Zeren Spor: Kübra Akman, Lazareva, Janset Cemre Erkul, Uzelac, Saliha Şahin, Malinov (Özlem Güven, Beyza Arıcı, Ceren Önal)
Setler: 25-27, 16-25, 16-25
Süre: 36, 25, 33 (94 dakika)