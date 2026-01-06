Zeren Spor, CEV Şampiyonlar Ligi'nde galibiyete odaklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zeren Spor Voleybol Takımı Başantrenörü Stevan Ljubicic, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda yarın Almanya'nın Dresdner ekibiyle yapacağı maçtan galibiyetle ayrılmayı hedeflediklerini söyledi.

Kulüpten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Stevan Ljubicic, VakıfBank maçından sonra yeniden ritimlerini bulmaya çalışacaklarını belirtti.

"HANEMİZE BİR GALİBİYET DAHA YAZDIRACAĞIMIZDAN EMİNİM"

Ljubicic, "Rakibimiz Dresdner, ağırlıklı olarak savunma ve geçiş oyununa odaklanan, Türkiye’de alışık olduğumuzdan farklı bir voleybol tarzına sahip. Ancak ben bireysel oyuncu kalitesinin bizim tarafımızda olduğuna inanıyorum. Gerçek seviyemize yakın oynadığımız ve stratejimize sadık kaldığımız sürece, hanemize bir galibiyet daha yazdıracağımızdan eminim." değerlendirmesinde bulundu.