Abone ol: Google News

Zeren Spor, LKS Commercecon'a set vermedi

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Zeren Spor, konuk ettiği Polonya'nın LKS Commercecon takımını 3-0 yendi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 04.12.2025 09:18
Zeren Spor, LKS Commercecon'a set vermedi
  • Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda LKS Commercecon'u 3-0 yendi.
  • Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
  • Karşılaşmada setler 25-19, 27-25 ve 25-20 sonuçlandı.

CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Zeren Spor ile Polonya'nın LKS Commercecon ekibi karşı karşıya geldi.

TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz Zeren Spor oldu.

85 DAKİKA OYNANDI

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)

Zeren Spor: Gatina, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Aleksic, Malinov (Özlem Alkan, Ceren Önal, Şeyma Küçükaslan, Beyza Arıcı, Eylül Karadaş, Mihajlovic)

LKS Commercecon: Obiala, Gajer, Brambilla, Stefanik, Hryshchhuk, Szczyrba (Pawloska, Bidias, Cechetto, Kowalczyk)

Setler: 25-19, 27-25, 25-20

Süre: 85 dakika (26, 29, 30)

Eshspor Haberleri