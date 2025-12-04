Zeren Spor, LKS Commercecon'a set vermedi

- Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda LKS Commercecon'u 3-0 yendi.
- Maç, TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynandı.
- Karşılaşmada setler 25-19, 27-25 ve 25-20 sonuçlandı.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci hafta maçında Zeren Spor ile Polonya'nın LKS Commercecon ekibi karşı karşıya geldi.
TVF Ziraat Bankkart Spor Salonu'nda oynanan müsabakada kazanan 3-0'lık skorla temsilcimiz Zeren Spor oldu.
85 DAKİKA OYNANDI
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Aleksandar Vinaliev (Bulgaristan), Aleksander Sikanjic (Lihtenştayn)
Zeren Spor: Gatina, Kübra Akman, Lazareva, Saliha Şahin, Aleksic, Malinov (Özlem Alkan, Ceren Önal, Şeyma Küçükaslan, Beyza Arıcı, Eylül Karadaş, Mihajlovic)
LKS Commercecon: Obiala, Gajer, Brambilla, Stefanik, Hryshchhuk, Szczyrba (Pawloska, Bidias, Cechetto, Kowalczyk)
Setler: 25-19, 27-25, 25-20
Süre: 85 dakika (26, 29, 30)