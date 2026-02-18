Zeren Spor, Palmberg Schwerin'i devirdi

- Zeren Spor, CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Palmberg Schwerin'i 3-1 yendi.
- Maçın rövanşı 24 Şubat'ta Ankara'da oynanacak.
- Turu geçen takım, çeyrek finalde Imoco Volley ile karşılaşacak.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında, Alman kulübü Palmberg Schwerin ile Zeren Spor Voleybol Takımı karşı karşıya geldi.
Schwerin kentindeki Palmberg Arena'da oynanan karşılaşmada, ilk seti ve ikinci seti 25-21 alan Zeren Spor Voleybol Takımı, üçüncü seti ise 25-21 kaybetti.
Dördüncü seti de 25-14 almayı başaran Zeren Spor Voleybol Takımı, karşılaşmayı da 3-1 kazandı.
RÖVANŞ ANKARA'DA
CEV Kadınlar Şampiyonlar Ligi play-off turu eşleşmesinde bu maçın rövanşı, 24 Şubat'ta Ankara'da oynanacak.
Turu geçen taraf, son 2 yılın şampiyonu Imoco Volley (İtalya) ile çeyrek finalde karşı karşıya gelecek.